После ремонта помещения детсада преобразились. Фото: ТГ/Кулемзин

В Ленинском районе Донецка после капитального ремонта открыли детский сад. Это стало возможным благодаря усилиям шефа-региона - города Москвы - и компании «Мосгаз». О радостном для всех событии сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, который вместе с замруководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Василием Епифанцевым проверил, как преобразились после ремонта помещения детсада.

Для участников торжества провели экскурсию по детскому саду и игровым площадкам.

- Это радостное событие собрало маленьких воспитанников учреждения, их родителей и, конечно, наших дорогих друзей из Москвы, которые приложили максимум усилий, чтобы каждый уголок этого здания был наполнен теплом и заботой, - рассказал Кулемзин.

Мэр города пожелал всем дончанам долгожданного мира, а детскому учреждению - благополучной работы.

- Пусть наступит долгожданный мир, распахнутся двери детского сада и слышен будет только радостный смех! - отметил он.

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