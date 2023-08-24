В ДНР планируют открыть представительство Фонда содействия инновациям России

В Республике необходимо открыть представительства научных фондов России, заявил Олег Демченко. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецкой Народной Республике планируют открыть представительство Фонда содействия инновациям России. Глава Комитета по науке и технологиям ДНР Олег Демченко подчеркнул, что в Республике стоит вопрос выделения научных грантов. Об этом председатель комитета рассказал Донецкому агентству новостей.

— Вопрос выделения и получения грантов для нашей Республики и большинства ученых является относительно новым. Сегодня необходимо формирование на территории Республики представительств федеральных фондов, федеральных институтов развития, которые выделяют средства в этом направлении, — отметил Олег Демченко.

Глава добавил, что власти ДНР планируют заключить соглашение с Фондом содействия инновациям и определить представителя организации в регионе. Он будет заниматься продвижением программ и конкурсов, которые реализует фонд.

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