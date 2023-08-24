Сотрудники МЧС попали под повторный обстрел ВСУ во время тушения гаража в поселке Абакумова в Донецке

Тушение возгорания сопровождалось сложностями. Фото: МЧС ДНР
Подразделениям МЧС ДНР удалось ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка 24 августа. Однако не обошлось без сложностей - в ходе тушения возгорания спасатели попали под повторный обстрел. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что в 08.41 на дежурную линию «101» поступило сообщение о том, что по улице Абакумова в Кировском районе Донецка возник пожар из-за обстрела. К месту вызова выехали два пожарно-спасательных отделения.
По приезду они установили, что горит гараж площадью 20 квадратных метров. Однако потушить его не дал повторный обстрел.
- В связи с повторным обстрелом сотрудники МЧС вынуждены были спуститься в укрытие. Как только обстрел прекратился, огнеборцы приступили к ликвидации пожара, - рассказали в министерстве.
Сообщается, что пожар удалось ликвидировать к десяти часам утра.
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