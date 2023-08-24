В начале сентября в Приморском районе Мариуполя откроется новое отделение МФЦ

Специалисты начали подготовку нового МФЦ в Мариуполе к открытию. Фото: администрация Санкт-Петербурга

В Приморском районе Мариуполя в первых числах сентября откроется обновленный многофункциональный центр. В отделении уже закончен ремонт, установлена мебель. Отремонтировать помещение помог регион-шеф Мариуполя — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в администрации северной столицы.

— Специалисты из Санкт-Петербурга готовят к открытию МФЦ в Приморском районе Мариуполя. В здании окончен ремонт, установлена мебель и завезена техника. Идет работа по благоустройству прилегающей территории, — заявили в администрации.

Напомним, что 23 августа в Донецкой Народной Республике открыли два отделения МФЦ. Они расположены в Иловайске и Зугрэсе. Помощь в капитальном ремонт и оснащении мебелью и техникой оказала Нижегородская область.

Ранее первый МФЦ появился в Дебальцево. Регион-шеф Хабаровский край помог городским властям с ремонтом и оснащением отделения, а также благоустройством прилегающей территории.

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