Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Киевского района Донецка кассетными боеприпасами ночью 24 августа

В результате обстрела возник пожар в магазине «Идеал» на проспекте Панфилова. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты подтвердили факт обстрела Киевского района ночью 24 августа кассетными боеприпасами. ВСУ открыли огонь по Донецку с использованием артиллерии калибром 155 мм снарядами М864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Зафиксированы повреждения по трем адресам стоматологический корпус ЦГКБ №1 и жилой дом по улице Розы Люксембург, магазин «Идеал» по проспекту Панфилова, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что информация о пострадавших в результате обстрела не поступала.

Напомним, что утром ВСУ вновь атаковали Донецк, выпустив по Киевскому району 20 ракет из РСЗО.

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