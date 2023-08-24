В Макеевке отремонтируют фонтан, заброшенный с 2009 года у ЦУМа

Власти восстановят фонтан в Макеевке, который не работает с 2009 года (архивное фото). Фото: ДАН

В Макеевке отремонтируют фонтан у Центрального универмага. Он не работает с 2009 года. Глава администрации города также добавил, что власти планируют восстановить здание ЦУМа, поврежденное при пожаре в 2008 году. Об этом Владислав Ключаров рассказал Донецкому агентству новостей.

— В процессе реконструкции ЦУМа фонтан будет восстанавливаться. Ведь нам необходимо совершенствовать комфортную среду в городе. Поэтому, думаю, все там будет замечательно со временем, — заявил мэр.

В Донецком агентстве новостей подчеркнули, что неработающий фонтан находится у южного входа в здание ЦУМа. Сам Центральный универмаг в Макеевке сильно пострадал при пожаре в 2008 году. Сейчас из пяти этажей работает только первый, где расположены магазины. Остальная часть выгоревшего здания закрыта баннерами.

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