В Мариуполь из Тулы доставят учебные пособия

Книги из Тулы передадут в Мариуполь в ближайшее время. Фото: администрация Мариуполя/ТГ

В Мариупольские образовательные учреждения доставят учебные пособия из Тулы. Книги для приморского города собрали сотрудники Комитета по науке и инноватике. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

— Сбор книг был организован сотрудниками Тульского комитета по науке и инноватике с целью поддержать развитие образования и культуры в Мариуполе, а также способствовать укреплению общественных связей и гражданского сознания в этом крупном индустриальном центре. Книги будут отправлены в Мариуполь по разным уровням образовательных организаций, — заявили в пресс-службе.

В приморский город доставят посылку с книгами по разным тематикам, включая художественную литературу, научные работы, методические пособия для кураторов студенческих групп, заместителей деканов по воспитательной работе.

Напомним, что Тульская область также поможет подготовиться к новому учебному году школе в Мариуполе. Каждый ученик мариупольской школы № 10 получит учебники и набор канцтоваров от региона-шефа — тетради, ручки, карандаши, линейки и пеналы

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