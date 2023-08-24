Украинские боевики выпустили 20 ракет РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Киевскому району Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив 20 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:08 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций украинских боевиков в Оровке. ВСУ выпустили по району 20 ракет из реактивной системы залпового огня, — заявили в ведомстве.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что ночью ВСУ обстреляли стоматологический корпус ЦГКБ №1 на улице Розы Люксембург и магазин «Идеал» по проспекту Панфилова.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили свыше 230 боеприпасов из РСЗО и артиллерии по Донецкой Народной Республике. Погиб один мирный житель, ранены восемь человек в Донецке, Ясиноватой и Кировском.

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