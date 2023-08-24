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НовостиПолитика24 августа 2023 6:22

Украинские боевики выпустили 20 ракет РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские войска открыли ракетный огонь по Донецка из РСЗО
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Киевскому району Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Киевскому району Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив 20 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:08 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций украинских боевиков в Оровке. ВСУ выпустили по району 20 ракет из реактивной системы залпового огня, — заявили в ведомстве.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что ночью ВСУ обстреляли стоматологический корпус ЦГКБ №1 на улице Розы Люксембург и магазин «Идеал» по проспекту Панфилова.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили свыше 230 боеприпасов из РСЗО и артиллерии по Донецкой Народной Республике. Погиб один мирный житель, ранены восемь человек в Донецке, Ясиноватой и Кировском.

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