В Иловайске и Зугрэсе открыли два отделения МФЦ

Отделения МФЦ в Зугрэсе и Иловайске оснащены современной техникой и оборудованием. Фото: Минэкономразвития ДНР

В Иловайске и Зугрэсе открыли два многофункциональных центра. Капитально отремонтировать и оснастить техникой помещения помог регион-шеф Нижегородская область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития ДНР.

— Ранее жителям Иловайска и Зугрэса приходилось обращаться в отделы МФЦ близлежащих городов. Благодаря помощи шефа-региона получить государственные услуги стало более доступно. Это значительно уменьшит нагрузку на другие отделения и снизит время ожидания, — заявил глава Минэкономразвития Владимир Зверков.

Напомним, что ранее первый МФЦ открыли в Дебальцево. Ранее жителям города приходилось обращаться в центр госуслуг, который расположен в Енакиево. С ремонтом и оснащением МФЦ городским властям помог регион-шеф Хабаровский край. Специалисты оснастили отделение мебелью и техникой, благоустроили территорию.

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