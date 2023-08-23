В Донецке полицейские задержали двух мужчин, ограбивших пенсионера

В отношении двух злоумышленников, ограбивших пенсионера в Донецке, возбудили уголовное дело. Фото: МВД ДНР

Полицейские задержали двух мужчин в Калининском районе Донецка. Установлено, что они ограбили пенсионера 1937 года рождения, отобрав у него пакет с деньгами, паспортом, ключами от квартиры и банковской картой. Об этом сообщили в МВД ДНР.

— Установлено, что потерпевший пришел к банкомату, чтобы обналичить с карты денежные средства. Но так как не умел пользоваться устройством, он попросил помощи у находившихся рядом молодых людей. По техническим причинам банкомат не выдал необходимую сумму, после чего пенсионер зашел в банк, в котором сотрудники финансового учреждения помогли ему обналичить деньги, — заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что мужчине удалось снять деньги в кассе банка. После этого пенсионер пошел домой. В подъезде многоквартирного дома его настигли грабители, пнули в живот и отобрали пакет, где находились 102 тысячи рублей.

В отношении двух судимых безработных мужчин возбуждено уголовное дело. Их задержали.

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