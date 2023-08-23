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НовостиПолитика23 августа 2023 14:57

ВСУ выпустили 46 артиллерийских снарядов по Донецку за час

Украинские боевики открыли огонь из артиллерии по трем районам Донецка, выпустив 46 боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ 13 раз за час открыли артиллерийский огонь по Донецку (архивное фото)

ВСУ 13 раз за час открыли артиллерийский огонь по Донецку (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по столице Донецкой Народной Республики 46 артиллерийских боеприпасов за час. Под огнем оказались Кировский, Петровский и Куйбышевский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:05 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций ВСУ в Миксимильяновке. Украинские боевики выпустили по району четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В течение следующего часа ВСУ еще 12 раз открыли огонь по трем районам Донецка, выпустив 42 артиллерийских боеприпаса калибром 155 мм. Огонь велся с позиций боевиков в Максимильяновке, Кураховке, Галицыновке и Новоселовке Первой.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Республиканский центр переливания крови, расположенный в Ворошиловском районе Донецка. Снаряд попал в фундамент здания, разрушил стены подвала.

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