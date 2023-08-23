ВСУ выпустили 46 артиллерийских снарядов по Донецку за час

ВСУ 13 раз за час открыли артиллерийский огонь по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по столице Донецкой Народной Республики 46 артиллерийских боеприпасов за час. Под огнем оказались Кировский, Петровский и Куйбышевский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:05 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций ВСУ в Миксимильяновке. Украинские боевики выпустили по району четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В течение следующего часа ВСУ еще 12 раз открыли огонь по трем районам Донецка, выпустив 42 артиллерийских боеприпаса калибром 155 мм. Огонь велся с позиций боевиков в Максимильяновке, Кураховке, Галицыновке и Новоселовке Первой.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Республиканский центр переливания крови, расположенный в Ворошиловском районе Донецка. Снаряд попал в фундамент здания, разрушил стены подвала.

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