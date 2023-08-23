В ДНР сообщили про характер повреждений, нанесенных обстрелом ВСУ зданию Республиканского центра переливания крови в Донецке

При обстреле Донецка пострадала станция переливания крови
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 23 августа украинские войска обстреляли столицу ДНР, повредив несколько важных медицинских учреждений. Так, в частности, пострадал Республиканский центр переливания крови, расположенный в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Градоначальник уточнил характер нанесенных зданию повреждений.
- По дополнительной информации администрации Ворошиловского района в результате садистского обстрела ВСУ на улице Розы Люксембург произошло попадание под фундамент здания Республиканского Центра переливания крови. Разрушены несущие стены подвала, повреждены насосы по подаче воды, остекление, - проинформировал Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского района Донецка было повреждено здание станции скорой помощи. Там вылетело остекление.
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