В Донецке 15-летний водитель мопеда проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Ревякина и Петровского. Фото: МВД по ДНР
В Петровском районе Донецка произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.
Там уточнили, что 15-летний мальчик за рулем мопеда ALFA проехал на запрещающий красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке улиц Ревякина и Петровского, после чего столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, который пересекал дорогу на разрешающий зеленый сигнал.
- В результате аварии несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы головы и был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.
Как установили полицейские, подросток не имел водительского удостоверения на право управления данным транспортным средством. Теперь сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и напоминают, что управлять скутерами (мопедами) могут лишь только те лица, которые достигли 16 лет и имеют водительские права категории «М».
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