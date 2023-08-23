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НовостиПолитика23 августа 2023 11:15

Мэр Кулемзин: При обстреле Ворошиловского района Донецка было повреждено остекление зданий станции скорой помощи

Днем 23 августа столица ДНР подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск
Ирина ДМИТРИЕВА
При обстреле центра Донецка пострадала станция скорой помощи

При обстреле центра Донецка пострадала станция скорой помощи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 23 августа украинские военные открыли массированный огонь по мирным кварталам Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что при обстреле центра Донецка пострадала станция скорой помощи.

- По поступившей информации, при обстреле Ворошиловского района по улице Щорса повреждено остекление зданий станции скорой помощи и ООО «Клифорт», - заявил градоначальник.

Мэр также добавил, что произошло прямое попадание в многоэтажный жилой дом по улице Розы Люксембург, где задело также стоящие рядом автомобили. В результате прямого попадания снаряда в квартиру были повреждены газовая труба и остекление.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремели взрывы, очевидцы сообщали о прилетах снарядов на пересечении улиц Щорса и Розы Люксембург.

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