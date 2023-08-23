Мэр Кулемзин: При обстреле Ворошиловского района Донецка было повреждено остекление зданий станции скорой помощи

При обстреле центра Донецка пострадала станция скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 23 августа украинские военные открыли массированный огонь по мирным кварталам Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что при обстреле центра Донецка пострадала станция скорой помощи.

- По поступившей информации, при обстреле Ворошиловского района по улице Щорса повреждено остекление зданий станции скорой помощи и ООО «Клифорт», - заявил градоначальник.

Мэр также добавил, что произошло прямое попадание в многоэтажный жилой дом по улице Розы Люксембург, где задело также стоящие рядом автомобили. В результате прямого попадания снаряда в квартиру были повреждены газовая труба и остекление.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремели взрывы, очевидцы сообщали о прилетах снарядов на пересечении улиц Щорса и Розы Люксембург.

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