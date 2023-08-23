В ДНР приговорили к 22 годам заключения украинского военнослужащего-наводчика за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе

Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении наводчика пулемета морской пехоты ВСУ Владимира Кротовского, расстрелявшего гражданский автомобиль в Мариуполе. Он был признан виновным в покушении на убийство, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что по данным следствия в марте 2022 года Кротовский находился на боевой позиции в районе «Эпицентра» в поселке Волонтеровка под Мариуполем, когда увидел приближающийся гражданский легковой автомобиль и доложил об этом командиру роты. Тот приказал открыть огонь на поражение. Кротовский выстрелил по авто не менее 30 раз из автомата Калашникова. Мужчине, который находился в это время в салоне машины, удалось скрыться с места обстрела.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.

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