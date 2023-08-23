В ДНР прибыл гуманитарный груз для мирного населения

В ДНР прибыл груз для мирного населения Донбасса
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
От неравнодушных граждан и общественных организаций в Донецкую Народную Республику прибыл гуманитарный груз для жителей Горловки, Мариуполя, Докучаевска и Волновахи. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
- От неравнодушных граждан и общественных организаций при содействии 1 АК Вооруженных Сил РФ, прибыл груз для жителей Горловки, Мариуполя, Докучаевска и Волновахи. В состав груза вошли: вещи, средства личной гигиены, продукты питания, памперсы, книги для жителей Республики, - отмечают в ведомстве.
Там добавили, что для российских военнослужащих волонтеры предали шлемы, бинокли, генераторы и многое.
Напомним, ранее в столицу ДНР прибыл очередной гуманитарный груз для мирных жителей, которые пострадали в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины.
Кроме того, Республика Карелия передала нейрохирургический электронный микроскоп в Горловскую городскую больницу № 2. В медицинское учреждение доставили дизельный генератор, а также предметы первой необходимости.
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