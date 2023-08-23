В Мариуполе занимаются подготовкой многоквартирных домов и объектов соцкультбыта к предстоящему отопительному сезону

Тепло в дома поступит по графику. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе занимаются подготовкой жилого фонда и социально-значимых объектов к предстоящей зиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что утром 23 августа провел совещание с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации, где в числе прочих обсуждался и этот вопрос.

По заверению мэра, тепло в дома поступит по графику.

- Подготовка многоквартирных домов и объектов соцкультбыта к предстоящему отопительному сезону - этот вопрос держим на особом контроле, теплоноситель должен быть подан на все объекты по графику, - подчеркнул Моргун.

Напомним, что в ДНР ведут подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону. Сотрудники предприятия «Вода Донбасса» готовят сети, а также объекты водоснабжения и водоотведения к работе зимой. На данный момент к отопительному периоду в Республике готовы более 11 тысяч км водопроводных и около 4 тысяч канализационных сетей.

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