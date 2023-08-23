Пушилин в Смоленске наградил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении ДНР

Лидер ДНР наградил российских военных, которые отличились в зоне проведения СВО. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин побывал с рабочей поездкой в Смоленске, где принял участие в памятном мероприятии, посвященном 80-й годовщине освобождения Духовщинского района Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что события сегодняшнего дня явно перекликаются с уже ушедшими в историю годами.

- Есть много исторических параллелей, которые связывают Великую Отечественную войну и события наших дней, но главной остается сплоченность народа, которая во все времена позволяла нам побеждать, - заявил Пушилин.

Сообщается также, что в ходе мероприятия лидер ДНР наградил российских военнослужащих, которые отличились в зоне СВО.

- В сквере Памяти Героев Смоленска с гордостью вручил награды военнослужащим Российской Федерации, отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, - отметил Пушилин.

В рамках поездки врио Главы ДНР также обсудил возможности взаимовыгодного сотрудничества со Смоленской областью и встретился с местными активистами на площадке регионального отделения партии «Единая Россия».

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