Первая группа будущих водителей автобусов в ДНР приступила к практике

Практические занятия пройдут 13 будущих водителей общественного транспорта ДНР. Фото: Минтранс ДНР

В Мариуполе первая группа будущих водителей пассажирского транспорта приступила к практическим занятиям. После их завершения 13 человек сдадут экзамен и будут трудоустроены в транспортные предприятия Донецка, Мариуполя и других городов. Об этом рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Первая группа будущих водителей городских автобусов приступила сегодня к практике. За руль ПАЗов сели 13 стажеров. Занятия проходят на базе Мариупольского автодрома. Желаю всем кандидатам успешной сдачи будущего экзамена, ждем вас на городских маршрутах, — заявил Солнцев.

В Минтрансе ДНР добавили, что сейчас обучение проходят еще 30 кандидатов. Первую группу желающих стать водителями набрали в июне, вторую — в июле 2023 года. Курс по переподготовке водителей на категорию «Д» по программе «Демография» от «Роскапстроя» бесплатный.

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