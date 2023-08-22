Компания «Мосгаз» завершает ремонт в детсаду №40 в Донецке

Детский сад в Донецке отремонтировали за пять месяцев. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке завершают капитальный ремонт детского сада в №40. Капитальным ремонтом учреждения занимались специалисты компании «Мосгаз». Они отремонтировали фасад и кровлю, благоустроили территории и оборудовали детский сад системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и теплыми полами. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

— За пять месяцев проделан колоссальный объем работ и на данный момент они на финальной стадии: устанавливается мебель, производится оснащение групп технологическим оборудованием. Скоро детский сад будет полностью укомплектован и готов к приему детей. Огромная благодарность Правительству Москвы за заботу о подрастающем поколении Донецка! — заявил градоначальник.

Напомним, что специалисты из Московской области восстанавливают детский сад в Мариуполе. Строители Подмосковья заменили окна и закончили ремонт кровли.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Республика Бурятия восстанавливает школу в Старобешевском районе ДНР

В школе Старобешевского района ДНР регион-шеф проводит отделочные работы на объекте (подробнее)