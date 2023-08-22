ВСУ за день выпустили по Донецку и пригороду более ста снарядов

ВСУ выпустили по Донецку 114 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью, за 22 августа (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за период с 9:00 до 21:00 22 августа 38 раз обстреляли Донецк и пригород. За день украинские войска выпустили по города 114 снарядов. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Александровка и Старомихайловка ВСУ выпустили 114 снарядов калибром 155 мм, из них 14 кассетного типа, — заявил мэр. — В Кировском районе по улице Алексинской пострадали здание.

В Петровском районе было повреждено здание школы-интерната №3 и частного дома. Сведения о жертвах обстрелов, к счастью, не поступали.

Напомним, что за 21 августа ВСУ ранили четырех мирных жителей ДНР, в том числе девочку 2012 года рождения в Старомихайловке. Боевики выпустили по Донецкой Народной Республике 124 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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