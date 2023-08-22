«Единый заказчик» завершил ремонт ста домов в Волновахе

Восстановление поврежденных ВСУ домов, школ и больниц в ДНР продолжается (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

В Волновахе продолжаются ремонтные работы. Специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» завершили ремонтно-восстановительные работы в ста домах города, а также отремонтировали две школы и часть корпусов районной больницы. Об этом рассказал гендиректор компании Карен Оганесян.

— Ремонтно-восстановительные работы уже завершены более чем в 100 домах Волновахи, на оставшихся объектах строители продолжают работы в местах общего пользования и на придомовых территориях. Также уже восстановлены две городские школы и часть корпусов центральной районной больницы, — отметил гендиректор.

В Правительстве России подчеркнули, что компания подготовила жилые дома Волновахи к предстоящей зиме. Специалисты закрыли тепловые контуры зданий — отремонтировали кровли, установили окна, двери и новые системы отопления.

Напомним, что после технической экспертизы специалисты приняли решение восстановить 360 многоквартирных домов в Волновахе и Мариуполе. Ранее их решили сносить из-за серьезных повреждений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе работники коммунальных служб занялись благоустройством Приморского парка

Долгое время Приморский парк оставался заброшенным, однако теперь его намерены сделать одним из красивейших парков Мариуполя (подробнее)