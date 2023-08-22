К отопительному сезону в ДНР подготовили 11 тысяч километров водопроводных сетей

В Республике продолжается подготовка инженерных систем к отопительному периоду (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике продолжается подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Специалисты предприятия «Вода Донбасса» готовят сети, системы водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

— Проводится замена и ревизия насосного оборудования, запорной арматуры, ремонт кровли, остекление насосных станций, очистных сооружений, ведется подготовка подземных водозаборов. В работе задействованы все филиалы, — заявили в ведомстве.

Всего в ДНР к отопительному сезону подготовили 11 тысяч километров водопроводных сетей и около четырех тысяч канализационных сетей.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что коммунальщики города делают все возможное, чтобы подготовить инфраструктуру столицы ДНР к отопительному сезону. По словам градоначальника, о говорить о полной готовности системы к осенне-зимнему периоду невозможно из-за постоянных обстрелов ВСУ.

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