В Новоазовском и Володарском районах ДНР завершилась уборочная кампания

Уборочная кампания в ДНР подходит к завершению. Фото: кадр из видео Солнцев/ТГ

В двух районах Донецкой Народной Республики полностью завершилась уборочная кампания. Аграриям удалось добиться 100% показателя уборки в Новоазовском и Володарском районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— В Республике подходит к завершению уборочная кампания. В Амвросиевском и Волновахском районах она завершена на 81,1% и 88,4% соответственно, в Шахтерском — на 90,9%, в Старобешевском, Тельмановском и Першотравневом районах показатели составили 99,8%, 99,6% и 98,8%, — заявили в ведомстве.

Лидерами стали Новоазовский и Володарский районы ДНР. Аграрии полностью закончили в уборку на сельхозполях в этих двух районах.

Напомним, что ранее глава Минагропрома ДНР Артем Крамаренко заявил о планах войти в топ-10 регионов России по производству зерна и зернобобовых культур.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии ДНР заготовили свыше 36 тысяч тонн корма для животных

Аграрии ДНР заготовили корм для животных с полей площадью 6,7 тысяч га (подробнее)