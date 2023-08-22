В результате обстрела ВСУ в Горловке без электроэнергии остались более семи тысяч человек

В Горловке без электроэнергии остались более семи тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке без электроэнергии остались более семи тысяч человек. Также обесточено 60 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- В результате очередного обстрела Горловки обесточены 60 трансформаторных подстанций, 7506 бытовых абонентов (ЦГР, пос. Майский, Нижний хутор, Рудуч, пос. Победы, пос. ш-ты Ленина, район Экспериментального дома), - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с двух часов дня выпустили по Горловке и Донецку 30 снарядов из артиллерии. Под огнем украинских боевиков оказались Никитовский и Центрально-Городской район Горловки, а также Петровский и Кировский район Донецка.

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