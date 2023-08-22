В Донецке мужчина убил свою сожительницу после застолья

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке в одной из квартир произошла пьяная драка между сожителями, окончившаяся смертью женщины. Про обстоятельства ее гибели сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

Там уточнили, что в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Буденновского района Донецка сообщили о смерти дончанки. Ее тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что смерть наступила не естественным путем. Судмедэксперт обнаружил у погибшей травматическое субдуральное кровоизлияние и отек головного мозга.

В ходе следствия оперативники установили, что сожителем, избившим женщину до смерти, оказался 36-летний ранее судимый мужчина. После обильного застолья между парой вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина нанес своей возлюбленной смертельные травмы.

- Стражи порядка задержали злоумышленника, который дал признательные показания, - рассказали в министерстве.

Против мужчины завели уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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