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НовостиПроисшествия22 августа 2023 12:29

В Донецке мужчина убил свою сожительницу после застолья

Полицейские задержали жителя столицы ДНР за совершение особо тяжкого преступления
Ирина ДМИТРИЕВА
Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке в одной из квартир произошла пьяная драка между сожителями, окончившаяся смертью женщины. Про обстоятельства ее гибели сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

Там уточнили, что в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Буденновского района Донецка сообщили о смерти дончанки. Ее тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что смерть наступила не естественным путем. Судмедэксперт обнаружил у погибшей травматическое субдуральное кровоизлияние и отек головного мозга.

В ходе следствия оперативники установили, что сожителем, избившим женщину до смерти, оказался 36-летний ранее судимый мужчина. После обильного застолья между парой вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина нанес своей возлюбленной смертельные травмы.

- Стражи порядка задержали злоумышленника, который дал признательные показания, - рассказали в министерстве.

Против мужчины завели уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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