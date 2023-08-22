СЦКК ДНР: ВСУ за час выпустили по Горловке и Донецку 30 снарядов из артиллерии

ВСУ за час выпустили по Горловке и Донецку 30 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно за час выпустили по Горловке и Донецку 30 снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), выпущено десять снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 14:05 по 14:20 украинские боевики выпустили еще 11 снарядов из артиллерии калибром 152 мм по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Противник ввел огонь из района населенного пункта Щербиновка.

Кроме того, с 14:50 по 15:00 вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка девять снарядов из натовской артиллерии. Противник ввел огонь из районов населенных пунктов Кураховка и Галицыновка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за час выпустили по Донецку, Макеевке и Александровке 30 снарядов из артиллерии

Украинские боевики выпустили по территории ДНР 30 снарядов из артиллерии за час (подробнее)