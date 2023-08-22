Российские военные уничтожили пост наблюдения и связи ВСУ в Угледаре

Силами российских военных поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ Фото: Александр КОЦ

Подразделения российских войск нанесли поражение большому количеству живой силы и техники украинской армии под Угледаром. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что в Угледаре был уничтожен пост наблюдения и связи ВСУ. К востоку от Великой Новоселки российские военные вывели из строя американскую гаубицу М777, а к северо-западу от Новодонецкого подавили минометный расчет украинских войск.

Кроме того, бойцы группировки войск «Восток» при огневой поддержке российской артиллерии и авиации нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское.

- Поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ, - заявили в оборонном ведомстве РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР. На Южно-Донецком направлении украинские войска потеряли до 110 человек личного состава и семь единиц техники.

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