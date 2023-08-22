Тульская область поможет подготовиться к новому учебному году подшефной школе в Мариуполе

Учебники и канцтовары, а также собранную художественную литературу передадут в школу до 28 августа. Фото: Администрация города Мариуполя

Тульская область поможет подшефной школе в Мариуполе подготовиться к новому учебному году. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина областное министерство образования оказывает содействие в подготовке к занятиям школе № 10, которая входит в состав центра образования № 59. В августе из издательства «Просвещение» в это учебное заведение доставили около 9 тысяч учебников.

Однако это не все.

- Каждый ученик школы получит также набор канцтоваров: пеналы, тетради, ручки, линейки и карандаши, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что учебники и канцтовары, а также собранную художественную литературу передадут в школу до 28 августа, чтобы уже 1 сентября школьники могли сесть за парты в полной готовности.

Напомним, более 70% школ в ДНР переведут на очный режим обучения с 1 сентября. По словам врио Главы Республики Дениса Пушилина, организовать очное обучение для детей просят родители.

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