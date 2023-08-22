Республика Бурятия восстанавливает школу в Старобешевском районе ДНР

Ремонт в начальном корпусе Старобешевской школы подходит к концу. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Республика Бурятия заканчивает ремонт в начальном корпусе Старобешевской школы. На данный момент регион-шеф проводит отделочные работы на объекте. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Благодаря поддержке Республики Бурятия в школе № 1: заменили полы, лестницы, окна, сантехнику и проводку, облицевали стены. Сейчас строители заканчивают отделочные работы, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что школу полностью отремонтируют к началу учебного года.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике Московские строители восстановили более 150 детских садов. Также к новому учебному году в Донецке отремонтируют еще шесть дошкольных учреждений.

Кроме того, специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа закончили ремонт школы №2 в Волновахе. Строители заменили все инженерные сети, окна, кровлю и фасад.

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