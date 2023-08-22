В Харцызске ремонтируют кровли и фасады в четырех многоквартирных домах

Специалисты уже полностью очистили фасад дома на Вокзальной, восстановили там балконы и практически перекрыли крышу. Фото: ТГ/Солнцев

Строители из Нижегородской области продолжают ремонтировать кровли и фасады четырех многоквартирных домов в подшефном городе Харцызск в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что специалисты уже полностью очистили фасад дома на Вокзальной, восстановили там балконы и практически перекрыли крышу. Остались только покраска и уборка территории.

- А в одном из домов на Октябрьской строители столкнулись с серьезной проблемой - подтопленным подвалом. Воду откачали, провели необходимые гидроизоляционные мероприятия. Теперь усиливают фундамент, перекрытия и наружные стены, - рассказал премьер.

Сообщается также, что еще в шести домах города нижегородцы планируют отремонтировать 16 лифтов. Необходимое оборудование уже доставлено.

Тем временем специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа подготовят более 170 многоквартирных домов Волновахского района к отопительному сезону. Сейчас регион-шеф уже восстановил 80 многоквартирников в 12 населенных пунктах.

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