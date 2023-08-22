Саперы МЧС ДНР уничтожили почти полторы тысячи боеприпасов с начала августа 2023 года

Саперы МЧС ДНР с начала августа уничтожили почти 1,5 тысячи боеприпасов. Фото: МЧС ДНР

С начала августа 2023 года саперы Донецкой Народной Республики уничтожили почти полторы тысячи боеприпасов. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- Саперы МЧС ДНР с 07 по 20 августа обследовали более 79 га территорий, 375 м2 различных помещений, обнаружили и уничтожили 1 тыс. 256 единиц взрывоопасных предметов, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что по состоянию на 20 августа более тысячи человек получили материальную помощь. Также эвакуированные жители, размещенные в пунктах временного размещения, получили 29 гигиенических наборов.

Напомним, что на водоемах ДНР с начала лета утонули 45 человек, в том числе семь детей. Число трагедий возросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В МЧС ДНР призвали жителей Республики соблюдать правила безопасности и следить за детьми.

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