В ДНР приговорили 26-летнего украинского морпеха к 22 годам колонии за расстрел мирного жителя Мариуполя

Подсудимый был признан виновным в убийстве мирного жителя. Фото: Прокуратура ДНР

Верховный Суд ДНР вынес приговор в отношении 26-летнего наводчика 501 отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шегая, участвовавшего в расстреле мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что подсудимый был признан виновным в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Как выяснило следствие, в марте 2022 года украинские военные задержали мирного жителя около переулка Охотничий в Мариуполе. Полагая, что тот поддерживает СВО, задержанного доставили на боевую позицию, после чего Шегай и другой украинский солдат получили приказ от командира убить мужчину. Его перевезли в переулок Яснополянский поселка Мирный, где расстреляли из автомата Калашникова.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - проинформировали в прокуратуре.

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