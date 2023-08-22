ВСУ за час выпустили по Донецку, Макеевке и Александровке 30 снарядов из артиллерии

ВСУ за час выпустили по территории ДНР 30 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно за час выпустили по Донецку, Макеевке и Александровке 30 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Петровского района города продолжался с 09:25 по 10:00. За это время украинские боевики выпустили еще десять снарядов из натовской артиллерии. Также из района населенного пункта Орловка по Червоногвардейскому району Макеевки противник выпустил три снаряда из артиллерии.

Кроме того, по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов, а также по поселку Александровка семь боеприпасов из артиллерии. Украинские боевики ввели огонь из районов населенных пунктов Нейталово и Максимильяновка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР сообщили о ранении пяти человек, в том числе ребенка, при обстрелах ВСУ 21 августа

Огнем украинских войск повреждены два дома и один объект гражданской инфраструктуры в Донецкой Народной Республике (подробнее)