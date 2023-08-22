МЧС ДНР: С начала лета на водоемах ДНР утонуло 45 человек

Первое место по числу гибели людей на воде занимает Донецк. Фото: МЧС ДНР

В ДНР увеличилось число трагедий на воде. По сравнению с летним периодом 2022 года количество погибших в море и на водоемах возросло в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Там уточнили, что в результате неосторожного поведения на воде этим летом в Республике погибли более четырех десятков человек, среди которых были дети.

- С начала лета на водоемах ДНР утонуло 45 человек, из них - 7 детей, - рассказали в ведомстве.

Больше всего людей погибли на воде в Донецке. Там за лето произошло 10 несчастных случаев, один из которых коснулся ребенка. Также немало людей утонуло на водоемах Горловки, где вода забрала жизни 5 взрослых и двоих детей. В Мариуполе в этом году также фиксировались трагические случаи с отдыхающими. Так, неосторожность при купании в Азовском море привела к гибели 5 взрослых и одного ребенка.

- Всего по сравнению с прошлогодним летним периодом число трагедий возросло в полтора раза, - заявили спасатели.

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