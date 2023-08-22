В Мариуполе проверили готовность школ и детских садов к принятию детей в новом учебном году

Вопрос безопасности детей сегодня стоит во главе угла. Фото (архив): Минстрой РФ

В Мариуполе проверили готовность школ и детских садов к принятию детей в новом 2023-2024 учебном году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел встречу с представителями городского управления образования, МЧС ДНР и подрядных организаций, чтобы обсудить данную тему.

Он отметил, что в ходе проведенных проверок общеобразовательных и дошкольных учреждений города сотрудники МЧС вынесли ряд предписаний подрядным организациям, которые их восстанавливали.

- Строители готовы к диалогу. Они запросили у представителей Государственного пожарного надзора подробный перечень всех замечаний для дальнейшей проработки. По всем замечаниям подрядчики дадут ответ в ближайшую среду на Штабе по восстановлению Мариуполя, - рассказал по итогам встречи мэр.

По словам Моргуна, безопасность детей стоит во главе угла для всех жителей Мариуполя.

- И в этом вопросе мы найдем взаимопонимание и поддержку всех сторон, - заверил он.

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