Педагоги из Мариуполя высадили деревья в лагере «Дружных»

Идея высадить кедровые сосны и рододендроны на территории лагеря «Дружных» принадлежала педагогам из Мариуполя. Фото: Беглов/ТГ

Педагоги из Мариуполя высадили деревья на «Аллее дружбы» в санкт-петербургском лагере «Дружных». Участники третьей смены впервые высадили кедровые сосны и рододендроны на территории лагеря. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

— Педагоги из Мариуполя высадили деревья на «Аллее дружбы» на территории лагеря «Дружбы». Идея и реализация создания такой аллеи на базе лагеря принадлежит мариупольским педагогам третьей смены, которые впервые высадили кедровые сосны и рододендроны на территории лагеря, — рассказали в пресс-службе. — Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что эта традиция станет символом добрых отношений и поддержки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что сейчас в лагере проходит пятая за лето, завершающая смена. Школьники из Мариуполя отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом.

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