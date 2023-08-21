Денис Пушилин призвал жителей ДНР к осторожности из-за обилия кассетных боеприпасов

ВСУ продолжают обстреливать ДНР с применением кассетных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР призвал жителей Республики к осторожности из-за обилия кассетных боеприпасов. Денис Пушилин подчеркнул, что только сегодня от детонации таких снарядов пострадали три мирных жителя.

— Противник продолжает терроризировать мирное население, выпуская кассетные боеприпасы. Они несут угрозу отложенного действия, потому что срабатывают не сразу. От детонации кассетных суббоеприпасов только сегодня ранены три мирных жителя Донецка, им оказывается необходимая медицинская помощь, — подчеркнул Денис Пушилин.

Глава региона добавил, что боеприпасы находят в парках и зеленых насаждениях.

— Прошу жителей Республики повысить бдительность и с особым вниманием отнестись к безопасности детей: кассеты выявляются в парках, зеленых насаждениях — необходима постоянная разъяснительная работа и осторожность, — подчеркнул врио Главы Республики.

Напомним, что сегодня ВСУ открыли кассетный огонь по Петровскому району Донецка и Старомихайловке. Пострадали четыре человека — две женщины, мужчина и ребенок 2012 года рождения.

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