Московские специалисты отремонтируют шесть детсадов в Донецке к началу сентября

Восстановление шести детских садов завершится к началу нового учебного года в ДНР (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Специалисты из Москвы капитально отремонтируют шесть детских садов в Донецке к началу учебного года. Среди восстанавливаемых учреждений — ясли-сад № 13. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства РФ.

— В здании полностью заменено кровельное покрытие и заменены оконные блоки. Выполнено усиление фундамента и конструктива здания, утепление фасада с реализацией современных отделочных материалов. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и нанесение декоративных рисунков в помещениях групп и на лестничных маршах, — заявили в ведомстве.

Всего при координации Минстроя РФ в ДНР отремонтировали 153 дошкольных учреждений. Специалисты занимаются не только восстановлением помещений, но и прилегающей территории — удаляют аварийные деревья, обустраивают пешеходные дорожки. Возле сада №113 установят девять детских площадок с современными игровыми комплексами. Само учреждение укомплектуют новой мебелью, инвентарем и технологическим оборудованием.

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