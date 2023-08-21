Денис Пушилин: Концерт Григория Лепса — эмоциональный заряд, способствующий выздоровлению

Григорий Лепс выступил перед раненными военнослужащими и медицинским персоналом ДОКТМО им. Калинина. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Народный артист России, певец Григорий Лепс проведал раненных военнослужащих в Донецке совместно с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Певец выступил в актовом зале ДОКТМО им. Калинина перед военнослужащими и медперсоналом.

— Сегодня, в очередной свой приезд, мы проведали раненых военнослужащих, пообщались с ними. Ну и конечно, Григорий Лепс дал концерт в больнице – как всегда, это был мощный эмоциональный заряд, непременно способствующий выздоровлению. Григорий сказал, что зрителям понравилось выступление, он скромен: давно больничные стены не слышали таких оваций — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что впервые Григорий Лепс выступил в Донецке 8 сентября 2020 года.

— Это было чрезвычайно смело, тогда известные артисты не баловали Донбасс вниманием. Сказать, что тот концерт очень поддержал жителей Республики, ничего не сказать. С тех пор Григорий частый гость у нас — выступает перед бойцами, в больницах перед пациентами, врачами, — подчеркнул врио Главы ДНР.

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