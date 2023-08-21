Григорий Лепс встретился с раненными российскими военнослужащими в Донецке

Представитель Григория Лепса отметил, что певец уже более пяти раз приезжает в ДНР Фото: Олег ЗОЛОТО

Народный артист России, певец Григорий Лепс встретился с раненными военнослужащими ВС РФ в Донецке. Григорий Лепс и временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин посетили раненных военнослужащих в Донецком клиническом территориальном медицинском объединение имени Калинина (ДОКТМО им. Калинина). Об этом сообщили в РИА Новости.

— Встретили очень хорошо. Зал очень понравился, — подчеркнул певец.

Григорий Лепс выступил перед медицинским персоналом и раненными бойцами в актовом зале больницы. Певец отметил, что не раз помогал военнослужащим, в том числе передавал гуманитарную помощь военнослужащим и жителям Донецкой Народной Республики.

— Как правило, это гуманитарная помощь, связанная с теплым обмундированием, продуктами питания, предметы личной гигиены. На более крупные растраты я, к сожалению, пока не способен, — подчеркнул артист.

Напомним, что ранее Денис Пушилин вручил Григорию Лепсу знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

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