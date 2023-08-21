С начала лета в водоемах ДНР утонули семь детей

Наибольшее число трагедий на воде произошло в Донецке — утонули десять человек, среди них один ребенок (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На водоемах Донецкой Народной Республики с начала лета утонули 45 человек, в том числе семь детей. Число трагедий возросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В МЧС ДНР призвали жителей Республики соблюдать правила безопасности и следить за детьми.

— С начала лета на водоемах ДНР утонуло 45 человек, из них – 7 детей. Первое место по числу гибели на воде занимает Донецк: за лето 10 несчастных случаев, среди которых один ребенок. В Горловке вода забрала жизни семи человек, в том числе, двоих детей. В Мариуполе неосторожность при купании привела к гибели шести жителей, среди них — ребенок, — заявили в спасательном ведомстве региона.

В МЧС подчеркнули, что ряд простых правил помогут сохранить жизнь себе и детям во время купания. Среди них — купание только на официально открытых пляжах, контроль за детьми, соблюдение элементарных правил безопасности и отказ от алкоголя на пляже.

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