Минтранс ДНР провел повторный мониторинг состояния автобусов городских маршрутов в Макеевке

В Макеевке провели повторный техосмотр пассажирского транспорта. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Министерства транспорта ДНР провели повторный мониторинг состояния автобусов городских маршрутов в Макеевке. В ходе этого мероприятия было обследовано десять транспортных средств.

- В ходе выездного мероприятия специалистами Министерства транспорта совместно с представителями УГИБДД МВД по ДНР и городской администрации было обследовано десять транспортных средств макеевского перевозчика. Особый акцент был сделан на мониторинге транспортных средств маршрутов №19 и №20, по состоянию которых поступили жалобы от граждан, - отмечают в ведомстве.

В Минтранс ДНР подчеркнули, что особое внимание уделялось техническому и санитарному состоянию транспортных средств. По результатам проверки оказалось, что девять автобусов находились в удовлетворительном состоянии.

- По результатам проведенного мониторинга девять транспортных средств имели удовлетворительное техническое и санитарное состояние. В одном транспортном средстве имелось повреждения обивки кресел. Также в четырех автобусах отсутствовала часть необходимой визуальной информации для пассажиров, - добавили в министерстве транспорта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке провели технический осмотр автобусов на диспетчерской станции «Центр»

В ходе проверки автобусов на Донецкой автостанции «Центр» выявлено ряд нарушений (подробнее)