В Макеевке водитель Audi врезался в автобус, травмирован пассажир

Авария произошла в Горняцком районе Макеевки. Фото: МВД ДНР

В Макеевке водитель легкового автомобиля, будучи «подшофе», спровоцировал ДТП, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что авария произошла в Горняцком районе.

- 20 августа в Горняцком районе Макеевки водитель автомобиля Audi-A6, по предварительным данным, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий впереди автобус ГАЗ-3302. В результате ДТП пассажир автобуса получил телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при маневрах, выбирать безопасную скорость движения, придерживаться дорожных знаков и разметки, а также категорически исключить факты управления машиной после употребления алкоголя. Кроме того, водитель и пассажиры должны быть пристегнуты.

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