Главному онкологу ДНР присвоили звание Заслуженного врача Республики

Глава Минздрава ДНР поздравил Игоря Седакова с заслуженной наградой. Фото: ТГ/Гарцев

Главному онкологу ДНР Игорю Седакову присвоили звание Заслуженного врача Республики. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

- Сегодня вручил знак «Заслуженный врач Донецкой Народной Республики» главному врачу Республиканского онкологического центра имени профессора Г.В. Бондаря, внештатному республиканскому специалисту онкологу, профессору Игорю Евгеньевичу Седакову, - заявил он.

По словам главы Минздрава, почетное звание руководителю онкологического центра Республики было присвоено указом врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

Отметим, что Игорь Седаков является доктором медицинских наук, профессором кафедры онкологии Донецкого национального медицинского университета имени Горького. До начала конфликта в Донбассе он был ведущим онкологом Украины, а сейчас сохраняет статус главного онколога ДНР. Возглавляет ведущий онкологический центр в регионе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке делают уникальные операции детям с опухолью костей

Об этом «КП» сообщил республиканский детский ортопед-травматолог Владимир Воропаев (подробнее)