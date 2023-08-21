Школьники из Мариуполя отправились в Тюмень на «Индустриальные каникулы»

Принимающая сторона подготовила для ребят насыщенную программу. Фото: Администрация города Мариуполя

В Тюмень на «Индустриальные каникулы» отправились 45 учащихся школ из Мариуполя. Все они - лидеры «Движения Первых» возрастом от 14 до 16 лет. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там пояснили, что у школьников появилась уникальная возможность познакомиться с известным российским городом, его студенческой жизнью и выбрать для себя будущую профессию. Тем более, что принимающая сторона - Тюменский индустриальный университет - подготовила для ребят насыщенную программу.

- Профориентационное направление позволяет познакомиться с историей и достижениями университета, профессиями и их требованиями. Трек «Ценности и направления Движения первых» расскажет о социальных проектах, а «Культурно-просветительский» трек поспособствует раскрытию лидерского, творческого и спортивного потенциала участников. В программу также включены занятия в Школе инженерного резерва вуза, посещение университетских лабораторий, экскурсии на предприятия города, - рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи.

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