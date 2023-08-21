Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА украинских войск под Донецком

Нанесен удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника в Ласточкино. Фото: ТГ/Пушилин

Подразделения ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ под Донецком, а также живую силу и технику противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что российская артиллерия нанесла удары по позициям украинских войск сразу на нескольких направлениях.

- Артиллерией группировки «Юг» нанесён удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе Новомихайловки, пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника в Ласточкино, поражены пикапы с пехотой в Красногоровке, Авдеевке, Белогоровке, а также БМП «Хамви» в районе Клещеевки, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном. Врио Главы ДНР сообщил, что сейчас Южно-Донецкое направление является самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения.

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