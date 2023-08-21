Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 августа 2023 9:29

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА украинских войск под Донецком

Подразделения ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях
Ирина ДМИТРИЕВА
Нанесен удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника в Ласточкино. Фото: ТГ/Пушилин

Нанесен удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника в Ласточкино. Фото: ТГ/Пушилин

Подразделения ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ под Донецком, а также живую силу и технику противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что российская артиллерия нанесла удары по позициям украинских войск сразу на нескольких направлениях.

- Артиллерией группировки «Юг» нанесён удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе Новомихайловки, пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника в Ласточкино, поражены пикапы с пехотой в Красногоровке, Авдеевке, Белогоровке, а также БМП «Хамви» в районе Клещеевки, - проинформировали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном. Врио Главы ДНР сообщил, что сейчас Южно-Донецкое направление является самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что российские войска заняли три опорных пункта на Авдеевском направлении

Врио Главы ДНР сообщил, что российские войска в направлении населенного пункта Новокалиново заняли три опорных пункта (подробнее)