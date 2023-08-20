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НовостиПолитика20 августа 2023 20:59

Российские подразделения отразили шесть атак ВСУ под Донецком

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли противнику урон на Донецком направлении
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Российские подразделения отразили шесть атак ВСУ под Донецком. Фото: Народная Милиция ДНР

Российские подразделения отразили шесть атак ВСУ под Донецком. Фото: Народная Милиция ДНР

Российские подразделения отразили шесть атак украинских боевиков под Донецком.

- На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, - сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны, за сутки потери противника на этом направлении составили свыше 280-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Тем временем, на донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 мм (стандарт НАТО), в т.ч. с кассетной боевой частью.

На горловском - девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

На светлодарском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм.

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