Российские подразделения отразили шесть атак ВСУ под Донецком. Фото: Народная Милиция ДНР

Российские подразделения отразили шесть атак украинских боевиков под Донецком.

- На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, - сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны, за сутки потери противника на этом направлении составили свыше 280-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Тем временем, на донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 мм (стандарт НАТО), в т.ч. с кассетной боевой частью.

На горловском - девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм.

На светлодарском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм.

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