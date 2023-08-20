Артисты Донбасс Оперы отправились в Крым для показа премьеры балета «Война и мир». Фото: ДАН

20 августа артисты Донбасс Оперы отправились в Крым, где покажут премьеру балета «Война и мир» по знаменитому роману Льва Толстого.

- Большое волнение, очень переживаем, чтобы все у нас хорошо получилось - очень ответственная работа. Мы верим в успех, потому что мы едем всей командой, а команда - это большая сила, это - коллектив в едином строю, - рассказал художественный руководитель Донбасс Оперы Вадим Писарев.

Автобусы с артистами в сопровождении полиции отправились в путь со стоянки перед центральным входом театра. В Крыму, кроме долгожданной премьеры, их ожидают еще две репетиции.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщало, что первыми «Войну и мир» увидят симферопольские зрители. Показы состоятся 23 и 24 августа в Государственном академическом музыкальном театре Крыма. Потом будет Севастополь. Там балет покажут 25 и 26 августа во Дворце культуры рыбаков. А 10 сентября донецкие артисты выступят в Москве на сцене Большого театра.

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