В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой погиб один человек, еще четверо получили ранения

В Ясиноватой погиб один человек, еще четверо получили ранения Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ясиноватой погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 августа по состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В Ясиноватой в результате обстрела погиб мужчина, персональные данные устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица: женщины 1961, 1963 г.р., мужчина 1959 г.р., персональные данные еще одного пострадавшего устанавливаются, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в Ясиноватой обесточены 25 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 5353 абонента. Также зафиксированы шесть повреждений многоквартирных жилых домов.

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